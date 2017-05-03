نبهت وزارة التعليم، المتقدمين لحركة النقل الخارجي، إلى أنه سيتم إتاحة التعديل على الرغبات بالحذف أو الإضافة أو الانسحاب، قبل فتح طباعة الرغبات الأحد المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه سيتم فتح النظام من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وسيستمر لمدة يومين.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أكد أن الإعلان عن حركة النقل الخارجي سيكون في الموعد المحدد له وهو 22 شعبان.وفق “أخبار 24”.
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