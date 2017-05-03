نظمت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج مساء الاثنين ٠٥/٠٨/١٤٣٨هـ في فندق شمسه لقاء العقاريين الأول تحت رعاية رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب وبحضور المهندس ممدوح العنزي مدير صندوق التنمية العقاري بالمحافظة والمهندس صالح الشايع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج ومساعد الامين العام بغرفة الخرج الاستاذ خالد آل عويدان وعدد من الإعلاميين وملاك المكاتب العقارية استقبلهم رئيس اللجنة العقارية الأستاذ محمد بن سعود العجمي .
افتتح اللقاء بالحفل الخطابي قدمه الشاب سعود العجمي تلاه آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى رئيس اللجنة العقارية الأستاذ محمد العجمي كلمة ترحيبية قدم الشكر والتقدير للرعاة وكل ملبى الدعوة متمنياً له دوام التوفيق وذكر أن الهدف من عقد اللقاء الأول هو دعم القطاع العقاري ، وتوطيد العلاقة بين العقاريين لما لهذا القطاع من قوة وأهمية بالغة ومؤثرة في تنشيط اقتصاد المحافظة، مشيراً إلى حرص اللجنة العقارية بالغرفة على اطلاع العقاريين على الجديد وما يخدم القطاع العقاري في هذه المرحلة ، ومشاركة الجميع في إزاحة العقبات التي تواجههم بعدها ألقى راعي الحفل آل كتاب كلمة ذكر أهمية القطاع العقاري وما يعنيه للغرفة وللمستثمرين، وأنه اساس لكل نشاط تجاري وصناعي ، واكد دعم الغرفة التجارية لهذا القطاع بما يحقق الصالح العام، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العقاريين بالمحافظة ودعمهم لجذب المستثمرين، وزيادة الحراك الاقتصادي، في ظل ما يجده اقتصاد الخرج من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين .
بعد ذلك قدم الدكتور سليمان الطفيل عضو اللجنة العقارية بغرفة الخرج ورقة عن التطور العقاري الذي تشهده المحافظة والنمو الاقتصادي كما قدم المهندس علي السهلي مندوب وزارة الإسكان بمحافظة الخرج ورقة تحدث عن المبادرات الجديدة للوزارة وتطرق المهندس إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الإسكان منها مبادرات ذات طابع تطويري من قبيل الشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات ذات طابع تمويلي مثل اعادة هيكلة الصندوق العقاري وتقديم برامج تمويلية مبتكرة
واشار إلى أن التحديات التنظيمية والتمويلية كبيرة ومعقدة، والتركيز على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع عقاري وإسكاني متميز، مرهون باتساع أكبر لمساحة التنسيق بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، باعتباره نقطة انطلاق حقيقية للتسريع في تقديم الحلول وإنجاز الأهداف المرسومة .
بعد ذلك طرح العديد من النقاشات حول المواضيع التي تهم العقاريين وفتح المجال للإعلاميين للإجابة عن تساؤلاتهم وقد شهد اللقاء حشد كبير من العقاريين ورجال الأعمال والمال والإعلاميين بمحافظة الخرج .
في نهاية اللقاء قدمت للرعاة دروع تذكارية سلمها راعي الحفل المهندس شويمي بن عجيان مقدما لهم الشكر على دعمهم ومساندتهم في المشاركة في فعاليات غرفة الخرج .
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