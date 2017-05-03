أقامت الكلية التقنية بالخرج محاضرة بعنوان (القرآن والحياة) ألقاها فضيلة الشيخ ناصر القطامي إمام جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ، حث فيها الشباب على التمسك بالقرآن الكريم وانه سبب نجاح بالحياة في حال تطبيق أوامره واجتناب المنكر في الاعمال والاقوال والبعد كل البعد عن الأفكار المنحرفة التي تقود الشباب للهلاك، وكرم الشيخ القطامي في نهاية المحاضرة الفائزين بالمسابقة التي طرحها فضيلته.
وكان في استقبال الشيخ ناصر القطامي لدى وصوله لمقر الكلية عميد الكلية التقنية أ.خالد بن عبيد الحربي ووكلاء الكلية ومدراء الإدارات بها وفي نهاية اللقاء كرم عميد الكلية فضيلته بدرع تذكاري بهذه المناسبة .
وفي سياق الموضوع إستقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع في ديوان المحافظة بمدينة السيح بفضيلة الشيخ ناصر القطامي رحب به بالمحافظة وتطرق لمواضيع متنوعة وأعجب الشيخ بالنهضة التي تشهدها المحافظة وخصوصا التعليم الجامعي والكليات بتنوع مخرجاتها .
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