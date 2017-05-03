واصل أحمد الفريدي، لاعب فريق النصر، غيابه عن تمارين فريقه لليوم الثامن على التوالي، وسط تعجب وحيره بين الجماهير الصفراء عن الأسباب التي دعت اللاعب لهذا الغياب الطويل.
ورافقه في الغياب 6 لاعبين، المهاجم نايف هزازي، والمهاجم محمد السهلاوي، وقائد الفريق حسين عبدالغني، وعبدالله العنزي، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالله الشمري.
فيما استكمل باتريس كارتيرون، مدرب الفريق النصر، التدريبات استعداداً لختام الدوري أمام المنافس التقليدي الهلال الخميس، وركز خلال الصحة التدريبية على تدريبيات لياقية متنوعة، وجوانب تكتيكية تعتمد على السرعة في التمرير والتحرك في مساحات الملعب، واختتمت التدريبات باجتماع رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بمدرب الفريق واللاعبين في منتصف الملعب.وفق “عين اليوم”.
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