انتقد لاعب نادي الشباب السابق، فهد المهلل، موقف الإدارة الشبابية، وطلبها ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيقات مع عدة جهات في قضية الحارس محمد العويس الذي وقع للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا النوع من القضايا يتطلب القوة والمال، وأن إدارة الليث كان عليها الحفاظ على محمد العويس، أو زميله الحارس وليد عبدالله الذي انتقل إلى النصر، بدلا من ملاحقته بعد التوقيع مع الأهلي.
وقال المهلل في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ايها النادي العزيز انتا مالك ومال القضايا والفيفا، وانت تعرف بأنك لا تملك عناصر القوة والنفس الطويل .. اهدى من كذا ياكابتن”.
وأوضح: “التغاريد السابقه لا اقصد مباشره موضوع الحارس والاهلي .. القصد عناصر القوة والمال .. والله ماوراء القصد.. قد نتفق على الكيان ولكن نختلف ونفترق كبعد المشرق عن المغرب”، وأنهى بقوله: “لا احب الاحق حارس وكان عندي حارسين.. لم اخلق لهذا.. تخطي واعذرك .. واتحمل خطاياك”.وفق “المواطن”.
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