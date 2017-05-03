أكد الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، أنه من الضروري الإبقاء على ثنائي نادي النصر، المحترفين فيكتور أيالا وبرونو أوفيني، خلال الموسم المقبل، مُشيرًا إلى أن الباراغوياني أيالا جلب العديد من النقاط لفريقه في الموسم الحالي، بفضل تسديداته الصاروخية.
وكان أيالا قد قاد فريقه النصر إلى تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام الشباب، بهدف دون رد، ضمن الجولة 25 من دوري جميل للمحترفين، وذلك من خلال تسديدة بعيدة المدى.
وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أهداف أيالا التي لا تصد ولا ترد جلبت نقاط الشباب، الأهلي، القادسية، الاتحاد، الرائد، والتعاون.. راجمة الصواريخ مع برونو مغادرتهما كارثة”.
وفي سياق آخر، وجه الصرامي انتقادات حادة إلى إدارة نادي الهلال، بعد تأكيدات رئيس الهلال بتكريم فريق درجة الشباب والأولمبي في مباراة النصر المقبلة، في آخر جولات دوري جميل، والتاي ستشهد تتويج الفريق الأول ببطولة الدوري.
وعلق الصرامي بقوله: “الإفلاس الفكري.. و الفقر الذهني.. و الخواء العقلي.. جعلتهم يصرون على ممارسة اللصوصية في رابعة النهار مطالبين بتتويجهم لتكرار مثل هذه اللقطة”، واضعا مع تغريدته صورة تُثبت أن هذه الفكرة فعلتها إدارة النصر قبل سنوات.وفق “المواطن”.
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