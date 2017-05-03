سخر عضو شرف النادي الأهلي، نواف بن عصاي، من بيان إدارة نادي الشباب، وطلبها ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيقات مع عدة جهات في قضية الحارس محمد العويس الذي وقع للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة الشبابية لا تستطيع سوى إصدار البيانات، التي لن تؤثرفي موقف العويس.
وأشار بن عصاي إلى أن الحارس محمد العويس قالها منذ فترة كبيرة، بأنه أهلاوي، ولم تنفع بيانات الشباب الكثيرة طوال الموسم في تغيير موقفه، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “قالها لكم.. أنا اهلاوي.. 45 بيان طول الموسم و الزعيم الملكي الاهلاوي محمد العويس ثابت، ولا قدرتوا إلا على بياناتكم”.وفق “المواطن”.
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