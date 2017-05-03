أكد ولي ولي العهد أن الجيش السعودي يستطيع القضاء على ميليشيا الحوثي وأتباع صالح، ولكن يمنعهم عن ذلك الخسائر الكبيرة التي ستقع في صفوف المدنيين والجيش، موضحا أن آلية “النفس الطويل” هي الطريقة المناسبة.
وقال ولي ولي العهد في مقابلة مع “القناة السعودية”: “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية فقط لوحدها وفقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي والانقلابيين”.
وأوضح ولي ولي العهد أن ما يمنع المملكة عن ذلك هو وقوع ضحايا في القوات السعودية بالآلاف، مؤكدا: “بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية، النتيجة الثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عالٍ جدا، وخسائر كبيرة”.
وبرر الأمير اختيار آلية “النفس الطويل” في الحرب، موضحا: “الوقت من صالحنا، لدينا الإمداد، لدينا كل اللوجيتسيكس، والمعنويات العالية، بينما العدو ليس لديه إمداد، أو الأموال أو النفس الطويل، فالوقت من صالحنا”.
وأوضح الأمير محمد أن الحرب في اليمن لم تكن خيارا بالنسبة للسعودية، وأن التأخر في التدخل كان سيفاقم أخطار المليشيات الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
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