وعد عدد من أعضاء الشرف بنادي النصر ، لاعبي الفريق الأول بالنادي بمكافآت مغرية لهم حال التغلب على الهلال في مباراة الديربي القادمة بين الفريقين مساء الخميس المقبل في ختام مباريات الموسم .
ووعد الشرفي أيمن القاضي بمكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال لكل لاعب حال التغلب على الهلال .
وحقق الهلال اللقب قبل نهاية الموسم بجولتين بعد غياب استمر لمدة خمسة مواسم.
وترددت أنباء عن نية الهلال في تقديم طلب للاتحاد السعودي لكرة القدم لزيادة مقاعد متفرجية في مباراة التتويج لتكوو نسبة جماهير الهلال “70 %” مقابل “30 %” للنصراويين .وفق “سبق”.
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