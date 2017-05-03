أصدرت محكمة بنجران حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً و1300 جلدة على الخادمة الإثيوبية المعتدية بوحشية على الطفلتين رغد “9 سنوات” ورؤى “6 سنوات” وأمهما بمنزلهم بقرية صنبة بجازان.
وتضمن الحكم وفقاً لـ”سبق”، أن تنفذ 600 جلدة من عقوبة الجلد الصادرة بحق الجانية في جامع القرية التي شهدت الحادثة.
وكانت الخادمة اعتدت في يناير الماضي على الطفلتين داخل منزل أسرتهما، وضربت رأسيهما بوحشية على الجدار، وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلتيها اعتدت عليها الخادمة، ما استدعى تدخل الجيران وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على الخادمة، كما جرى نقل الطفلتين إلى المستشفى بعد أن تعرضتا للإغماء نتيجة الاعتداء.
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