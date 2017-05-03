تعلن مؤسسة تكافل الخيرية عن بدء التسجيل في حملة الراجحي الخيرية لحج 1438هـ عن طريق بوابة الطلاب ويحق للطالب أن يسجل مرافقين كالوالدين أو الإخوة وأهم الشروط : لم يسبق لهم الحج . أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عام. علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 15 شعبان 1438هـ من خلال الرابط https://stud.takaful.org.sa
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مؤسسة تكافل الخيرية تعلن عن بدء التسجيل في حملة الراجحي الخيرية لحج 1438هـ
مؤسسة تكافل الخيرية تعلن عن بدء التسجيل في حملة الراجحي الخيرية لحج 1438هـ
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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