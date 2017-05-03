قام سعادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم الأستاذ محمد بن سعد الدخيني صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لإدراة تعليم الخرج ، حيث استهل زيارته بلقاء مدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ، ثم اتجه برفقة مدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي بجولة على عدد من مدارس المحافظة شملت ثانوية الملك فهد وثانوية العز بن عبدالسلام حيث التقى بالكادر التعليمي ، ثم قام بجولة على أرجاء المدارس المزارة شملت الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات ، واستمع لآراء الطلاب ومطالبهم ومناقشة موضوع الاختبارات التحصيلية والاستعدادات لها ..
بعد ذلك عقد اجتماع في قاعة الوزير بالإدارة مع موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام لمناقشة بعض الجوانب الهامة من أهمها تطوير العمل الإعلامي ودور المنسقين الإعلاميين والمهام المسندة لهم ومدى تفاعلهم في نقل المناشط المميزة في الميدان واختيار العمل النوعي المميز لنشره ، وتوحيد مراكز الإنتاج الإعلامية والوقوف على احتياجات القسم ، واطلع سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لإدارة المحتوى ،وكذلك إنشاء إدارة تعنى بالفعاليات والمعارض من أبرز مهامها تغطية الفعاليات على مستوى جهاز الوزارة ، وفي ختام الاجتماع أثنى على دور الإعلام والاستديو التعليمي في تعليم الخرج وتفاعله في إبراز مناشط الإدارة والمدارس ، وأن إدارة تعليم الخرج تعتبر من أميز الإدارات التعليمية في تغطية الفعاليات.
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