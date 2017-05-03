كرمت مدرسة هشام بن عبدالملك الابتدائية صباح اليوم الطلاب الفائزين في المسابقة الاسرية لبرنامج فطن والتي لاقت اهتماما كبيرا من قبل اولياء امور الطلاب وتهدف المسابقة الى اشراك البيت وتعريفة ببرنامج فطن داخل المدرسة والتعرف على البرنامج بشكل اكبر من خلال البحث والمشاركة في المسابقة وقد اشراف علي المسابقة المرشد الطلابي علي عبده المباركي ومتابعة قائد المدرسة الاستاذ صالح علي الشمراني
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تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة الاسرية لبرنامج فطن
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