اجتمع ممثل أندية الحي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان بالفريق التنفيذي وقادة الأندية بتعليم الخرج وذلك بمقر نادي الحي بالدلم حيث تم مناقشة الية العمل الجديدة بالأندية ومناقشة الخطط الأسبوعية وكذلك المحافظة على أوقات الدوام والانضباط في الدوام اليومي وطالب الأستاذ منصور السعيدان جميع قادة الأندية بعمل خطط خاصة للإجازة الصيفية .
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ممثل أندية الحي يجتمع بالفريق التنفيذي وقادة الأندية بتعليم الخرج
ممثل أندية الحي يجتمع بالفريق التنفيذي وقادة الأندية بتعليم الخرج
الخرج اليوم - محمود سليمان :
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