اختتمت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج البرنامج التدريبي بعنوان ( ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها ) بتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثله بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ( نبراس ) في مقر توعية الجاليات بمحافظة الخرج امتد لمدة ثلاث ايام استهدف القطاعات الحكومية بالمحافظة ( رجال و نساء ) القاها نخبة من الاخصائيين في مجال التوعية بأضرار المخدرات وفي ختام البرنامج كرمت الادارة العامة بمكافحة المخدرات توعية الجاليات على حسن التعاون في مجال الخدمة المجتمعية .
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