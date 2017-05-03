أعلن تركي التركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي عن إرجاء اللجنة الموكلة بالنظر في قرار الإفراج المشروط عن والده للنطق بقرارها إلى وقت آخر، وذلك بعد ساعات من ترقب صدور قرار ومتابعة شعبية واسعة.
وأوضح أن اللجنة قد تقرر تأجيل النظر في الإفراج المشروط لمدة عامين، وقد تحيل ملف القضية إلى لجنة أعلى تتكون من سبعة أعضاء، لافتاً إلى أن اللجنة إذا قررت الإحالة إلى اللجنة الأعلى فقد يعاد النظر في القضية خلال الفترة القادمة.
وأردف تركي على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: الحمد لله على كل حال، اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج.. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار”. وفق “أخبار 24”.
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