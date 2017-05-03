أكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن إحالة وزير الخدمة المدنية السابق للتحقيق تأتي استمراراً للنهج الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في محاربة الفساد والقضاء على المفسدين.
وأضاف أن أي مسؤول أو أي فرد في العائلة المالكة تثبت بحقه قضية فساد أو إساءة لاستخدام السلطة وتوفرت الأدلة الكافية على اتهامه فإنه لن ينجو من المحاسبة.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن هيئة مكافحة الفساد مستمرة في عملها، مشيراً إلى أن ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق متعلقة بشبهات فساد لا يعول عليه؛ لأن تلك الوثائق قد تكون مزورة وقد تكون لأجندة خاصة، داعياً كل من يشتبه في قضية فساد إلى تقديم بلاغ للهيئة، والتي ستتولى التحقيق ومتابعة الموضوع.وفق “أخبار 24”.
الأمير محمد بن سلمان: أي مواطن سعودي يستطيع الإبلاغ عن الفساد لدى الجهات المختصة#لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/912Z8I003q
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