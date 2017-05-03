قررت السلطات الدنماركية حظر دخول 5 من الدعاة من جنسيات وديانات مختلفة إلى أراضيها، لمدة عامين، متهمة إياهم بأن لهم توجهات غير ديمقراطية.
وشملت قائمة الحظر التي تبدأ اليوم 2 مايو 2017، الشيخين محمد العريفي وسلمان العودة، وآخرين يحملون جنسيات كندية وسورية وأمريكية، بالإضافة إلى قس أمريكي يُدعى “تيري جونز”، اتهمته بالتطرف وإثارة موجات الغضب، بإحراق القرآن أو التهديد بذلك.
وأوضحت وزيرة الهجرة إنجر شتويبرج، أن الحكومة لن تقبل دخولهم لأسباب فكرية تتعارض مع المجتمع الدنماركي بحسب تعبيرها، مشيرة الى انه سيتم ارجاعهم في حال قرروا المجيء.وفق “أخبار 24”.
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