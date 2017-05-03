تعدى شاب على إحدى الحدائق العامة وعبث بها بسيارته، اليوم (الثلاثاء)، وأتلف أرضيتها بدون مبرر، ما أثار استياء على مواقع التواصل.
وأظهر مقطع فيديو الشاب يقود سيارته داخل الحديقة الموجودة في الزلفي، ويجول بها على العشب الأخضر والصناعي، دون اكتراث بكونه ممتلكات عامة تخدم قطاعا عريضا من سكان الحي، من أطفال وكبار، ممن تعد الحديقة متنفسا مهما لهم.
وأثار المقطع استياء واسعا من مرتادي تويتر، حيث طالب البعض بمعاقبته نظير ما فعل، ليكون عبرة لهواة إتلاف الممتلكات العامة، بينما رأى آخرون أن قائد السيارة قد يكون مراهقًا لا يستحق عقابا بقدر ما يستحق النصيحة، بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج