كشف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيكون هنالك 3 برامج سكنية للمواطنين، الأول منح مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية في برنامج الاسكان تعطى للمواطنين بدون مقابل.
وأضاف أن النوع الثاني وهو مدعوم من صندوق التنمية العقاري سيوفر كذلك مليون وحدة سكنية ميسرة بالإقراض للمواطنين.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلته على القناة السعودية أن النوع الثالث هو استثمار حكومي طويل الأجل يسدد المواطن قيمته على مدى 23 عامًا.وفق “أخبار 24”.
الأمير محمد بن سلمان: ستكون هناك وحدات سكنية مجانية وأخرى بإقراض ميسر#لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/V3CKMbE7ce
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