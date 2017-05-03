علق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع الإعلامي داود الشريان اليوم (الثلاثاء)، على الانتقادات الموجهة لمشروع مدينة “القدية” الترفيهية الذي أعلن عنه بداية شهر إبريل الماضي، وتصاعدت آراء تطالب بضخ المبلغ المخصص للمشروع (١٠٠ مليار ريال) في برامج الإسكان.
وأوضح ولي ولي العهد أن تمويل المشروع يتم من خلال صندوق الاستثمارات العامة وليس من خلال ميزانية الدولة، لافتا إلى أن كلا من الترفيه والإسكان مستهدفان في رؤية المملكة ٢٠٣٠ بنفس القدر من الأهمية.
وأضاف أنه إذا حصل تأخر في مشروع الإسكان فإن الواجب هو دراسة أسباب التأخر ومعالجتها، مؤكداً أن إعلان مشروع “القدية” يعد إنجازاً في ملف الترفيه، ولا يصح ربطه بالتأخر الذي حصل في ملف الإسكان.وفق “أخبار 24”.
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