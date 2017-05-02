قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ردًا على سؤال عما إذا كان سيتم العودة إلى سياسة التقشف إذا عاد سعر البترول إلى أقل من 30 دولارًا، إنه بلا شك إذا مرت البلاد بحالة حرجة، سوف يرجع إلى إجراءات التقشف.
واستطرد الأمير محمد في حواره مع داود الشريان المذاع اليوم، قائلا: إن ما يعمل عليه اليوم من مبادرات سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات، دون اتخاذ إجراءات فيها ربط الحزام.
إجراءاتنا في حال انخفاض النفط لن تجعلنا نلجأ إلى “ربط الحزام”#لقاء_الأمير_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/DaJrcAYwtZ
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ٢ مايو، ٢٠١٧
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