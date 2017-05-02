تمتلك المملكة 1285 جزيرة، منها 1150 في البحر الأحمر وخليج عقبة، و135 جزيرة في الخليج العربي، وتمتاز هذه الجزر بعناصر جذب سياحي، لما تتمتع به من طبيعة خلاّبة.
وأشار التقرير الذي أورده موقع “العربية نت” إلى أن هذه الجزر متنوعة في تضاريسها وطبيعتها، فمنها الرملية والمرجانية والبركانية، ومنها التي تتكون من رمال ناعمة وأخرى عبارة عن مرتفعات جبلية.
وأوضح التقرير أن جزيرة فرسان هي أكبر الجزر السعودية في البحر الأحمر بمساحة 380 كلم متر، تليها جزيرة سجيد بمساحة 150 كلم، أما بالنسبة للجزر الواقعة في الخليج العربي فأكبرها جزيرة أبو علي بمساحة 59 كلم، تليها جزيرة الباطنة ومساحتها 33 كلم، ثم جزيرة تاروت بـ20 كلم.
وتقع جزيرة فرسان ضمن أرخبيل فرسان البالغ عدد جزره 200 جزيرة، منها ما هو مأهول بالسكان، وآخر مخصص لرحلات الغوص، وتتميز الجزيرة بالتنوع البيئي والفطري، وتكثر فيها مادة العنبر الخام الذي يعتبر مصدر دخل لكثير من سكان الجزيرة.
كما تتسم الجزيرة بوجود أنواع مختلفة من الطيور البحرية، وغابات أشجار المانجروف الساحلية، فيما تحتوي مياهها على مجموعة من الشعاب المرجانية النادرة، وتعشش السلاحف والطيور على شواطئ الجزيرة في مجموعات كبيرة في أوقات محددة من السنة.
ومن ضمن الجزر الواقعة في أرخبيل فرسان، جزر “امنة وكدمبل وجزيرة قماح ودمسك وزفاف ودوشك والسقيد وكيرة”، ومن الجزر السعودية الواقعة في البحر الأحمر كذلك جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان بالقرب من خليج العقبة.
أما بالنسبة للجزر السعودية الواقعة في الخليج العربي، فمنها “أبو علي” وتقع شمال الجبيل، كما توجد جزر أخرى منها “الباطنة والقرمة وجنة والمسلمية والجريد والضغينة وكران وحرقوص والعربية”، فيما تقع أهم ثلاث جزر سعودية في جنوب الخليج العربي قرب مدخل خور العديد والتي من أهمها الحويصات وهذبة وصياد، أما جزيرة العربية فتعد الأبعد داخل المياه، حيث تبعد 50 ميلاً بحرياً عن سواحل المملكة.
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