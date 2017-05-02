قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، إن شركة الماء والكهرباء سيقتصر عملها على شراء المياه والكهرباء من المنتج وبيعها على الشركات العاملة في مجال المياه والكهرباء فقط.
وأوضح المشيطي أن الشركة لن تضم شركة المياه الوطنية أو الشركة السعودية للكهرباء، بل ستكون شركة مستقلة بهدف عمل محدد.
وأبان أن مجال عمل شركة الماء والكهرباء سيأتي بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (مثل شركة المياه الوطنية)، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين.
وأكد أن الشركة ستساعد على قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، لافتا إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، أمس الإثنين، نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة مع توسيع نطاق عملها، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.
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