علَّقت الممرضة تهاني المولد على مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون قبل أيام، وأظهرها تقوم بتدريب مريض فقد ساقيه على المشي باستخدام أطراف صناعية، وما أثاره المقطع من تعليقات متباينة.
وأثار الفيديو ردود فعل متباينة، حيث انتقد بعضهم تدريب تهاني للمريض وبث المقطع على مواقع التواصل، فيما رأى آخرون أن ما قامت به هو واجبها وتمتدح عليه وأن نشر المقطع من باب التحفيز.
وكان المريض ويدعى “ماجد العتيبي” قد أوضح أنه فقد أطرافه في حادث مروري، وأن الممرضة تهاني زميلته بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
من جانبها، قالت الممرضة تهاني المولد إن المستشفى عادةً ما يقوم بتصوير المرضى في مراحل علاجهم التأهيلي الأولية، ومن ثمَّ عرضها عليهم لاحقاً لتوضيح مستوى التحسن الذي طرأ على حالتهم الصحية.
وأبانت أن أخصائي العلاج الطبيعي المكلف بمتابعة تأهيل المريض الذي ظهر في الفيديو المتداول كان في إجازة في ذلك اليوم، وأنها كُلفت للقيام بمهمته، وتم تصوير المقطع، وقام المريض “العتيبي” بنشره، ومن ثمَّ انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنها لم تكن تتوقع انتشار المقطع على هذا النطاق الواسع، حتى وردتها اتصالات من زميلاتها بخصوص انتشار المقطع، مشيرةً إلى أنها تابعت ردود الفعل والتعليقات الإيجابية والسلبية بالشبكات الاجتماعية، وستستفيد مما جاء فيها.
وفق “أخبار 24”.
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