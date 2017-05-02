أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الإثنين، 371 مليون ريال لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان.
وأوضح المشرف على وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة، الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج لهذا الشهر بلغت أكثر من 371 مليون ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين قرابة الـ25 ألف أسرة، يمثلون مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
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