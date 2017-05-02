أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة للعام الجاري، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والإفصاح.
وأوضح أنه تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.
جاءت تصريحات الجدعان في كلمته بمناسبة إطلاق أعمال مؤتمر يورومني السعودية 2017 بدورته الثانية عشرة بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي متين بفضل توافر الاحتياطات المالية، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف على مدى السنوات الـ 10 الماضية.
وكشف عن تحديد المملكة حزمة تحفيزية بقيمة تصل إلى 200 مليار ريـال على مدى أربع سنوات، لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يتم عقد ورش عمل مع ممثلين من القطاع الخاص في عدد من المدن، مبينا أنها ستنتهي في 6 أسابيع وسوف تعلن نتائجها خلال الشهرين القادمين.
وأوضح أن السياسات الحكومية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.وفق “أخبار 24”.
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