تلقت الخرج اليوم العديد من الاستفسارات حول أسباب إغلاق إشارة أسواق المزرعة، و أنه من الملاحظ أنه أي إشارة تتعطل في المحافظة أو تصطدم يتم إغلاقها بحواجز خراسانية و الاستغناء عنها تماما.
و استجابتاً من هيئة التحرير بصحيفة الخرج اليوم، فقد تواصلت الخرج اليوم مع العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي لإدارة العامة للمرور، حيث أوضح الربيعان أن المشكلة تتلخص في أن شركة الصيانة انتهى عقدها و أنه تم التعاقد مع شركة صيانة أخرى و يجري تسليم الإشارات للشركة الجديدة و أن جميع المشاكل الصيانة ستنتهي خلال الأيام القادمة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج