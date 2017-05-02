اكد محافظ محافظة الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع اليوم على ضرورة سرعه انهاء المشاكل التي تواجه حي القطار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تراسه صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٨/٦هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة مع مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض الاستاذ محمد بن صالح القحطاني ومدير إدارة الاراضي بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض الاستاذ أحمد القحطاني وناظر الخطوط الحديدية بالخرج الاستاذ خالد الحميدي ومدير الاراضي بالخطوط الحديدية بالخرج الاستاذ ناصر العجمي ومدير المتابعة بالمحافظة الاستاذ هادي العامري .
و جرى خلال الاجتماع مناقشة التعدي على الحرم الخاص بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في النطاق الاشرافي بالمحافظة من عام ١٤٢٩هـ وكذلك مشكلة انتقال مياه السيول من حي القطار إلى محطة الخطوط الحديدية بالخرج مما يعيق الدخول والخروج من المحطة وأضرار أخرى .
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