توج النادي الانجليزي العريق شيفيلد يونايتد بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ليتأهل بذلك إلى دوري الدرجة الأولى “البريمير ليج” أحد أقوى الدوريات في العالم .
وظهر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد والذي يمتلك 50% من أسهم النادي منذ عام 2013 خلال حفل التتويج ، وكان الفريق العريق قد هبط لدوري الدرجة الثانية قبل عشرة أعوام في موسم 2007 .
ويجاهد الفريق منذ ذلك التاريخ لاستعادة مكانته في كرة القدم الإنجليزية والعودة للدوري الممتاز ” البريمير ليج ” ، وقوبل الأمير عبدالله بن مساعد باستقبال حاشد من جماهير شيفلد يونايتد في ملعب النادي وهو يحمل كأس الدوري .
وفق “أخبار 24”.
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