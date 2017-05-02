احتفت العديد من الصحف الرومانية بالمدير الفني ” سيبيريا بانايت” المدير الفني الحالي لنادي الهلال تحت 21 عاماً وذلك بعدما حصد الفريق لقب دوري كأس الأمير فيصل بن فهد الممتاز.
ونجح “سيبيريا” في قيادة الفريق الهلالي للتتويج بلقب الدوري بعد الفوز على الفريق الشباب بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم الأحد.
وساهم الفوز الهلالي في حصد لقب البطولة بشكل رسمي حيث وصل رصيد الفريق للنقطة رقم 56 ، بينما جاء الأهلي في الوصافة برصيد 54 متفوقا بفارق الأهداف على النصر الذي جاء في المرتبة الثالثة.
ونقلت الصحافة الرومانية تصريحات ” سيبيريا ” الت أكد فيها على سعادته الكبيرة بالتتويج بهذا اللقب مؤكدا امتلاكه للعديد من العروض خلال الفترة الماضية إلا أن فضل البقاء مع الهلال.
وأضاف “سيبيريا” ليوجه الشكر لرئيس النادي سمو الأمير نواف بن سعد بسبب الدعم الكبير الذي يلقاه من قبل الإدارة، مشيرا بالراحة الكبيرة التي يتمتع بها داخل جدران الفريق الهلالي.وفق “أخبار 24”.
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