استغرب عبدالله الجاسم وكيل اللاعبين من الاخبار المتداولة مؤخرا بخصوص رفض موكليه فهد الانصاري وكذلك كارلوس فيلانويفا ولويس خوزيه سييرا لعروض التمديد مع نادي الاتحاد ومؤكدا ان كل ما ذكر بهذا الشأن غير دقيق ومشددا على ان هناك اختلافات بسيطة فقط.
وكتب الجاسم عبر حسابه في موقع التدوين المصغر تويتر :” للتوضيح بالنسبة لسييرا وفيلانويفا والأنصاري لم يتم رفض عرض نادي الاتحاد لكن توجد بعض المفاوضات لم يتم الانتهاء منها الي الان”.
وترغب ادارة حاتم باعشن التمديد للرباعي الاجنبي اضافة لمدرب الفريق بعد المستويات التي قدموها في هذا الموسم حيث كانوا علامة فارقة في مسيرة الفريق وسبب هام بعودته الى منصات التتويج بعد الحصول على لقب كأس ولي العهد والمنافسة على احد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال آسيا في العزم المقبل.وفق “أخبار 24”.
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