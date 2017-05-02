كشف موقع مصري عن تلقي لاعب الاتحاد والمعار من نادي الزمالك المصري ، محمود عبد المنعم الشهير بـ ” كهربا ” عرضًا من نادي الجزيرة الإماراتي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل بعد الظهور بشكل جيد في الموسم الحالي مع العميد ، وقيادته للفوز بكأس ولي العهد بإحرازه هدف الفوز في مرمى النصر ، وإحرازه 16 هدفا مع الفريق حتى الان في دوري جميل.
وأكد filgoal المصري ان كهربا لديه عرضين بخلاف عرض الاتحاد ، العرض الأول من الأهلي الغريم التقليدي للعميد ، والعرض الأخر من الجزيرة الإماراتي.
ونجح فريق الجزيرة الإماراتي في التأهل لكأس العالم للأندية بعد تتويجه بالدوري الإماراتي هذا الموسم والتي ستقام في نسختها المقبلة في دولة الإمارات ويصبح من حق بطل الدوري التأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية .
وأبدى مسؤولو الاتحاد تمسكهم باللاعب والانتقال إلى صفوف العميد نهائياً ، وتنوي إدارة النادي إرسال وفد رسمي لمقر الزمالك للتفاوض لشراء عقد كهربا حسب ما اشار الموقع المصري.وفق “النادى”.
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