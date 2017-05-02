رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير حكما أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط في يناير الماضي يقضي بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر والجلد بين ٥٠ و١٢٠ جلدة، لمشرفات تربويات في إدارة تعليم عسير.
وأدانت الجزائية المشرفات بالتشكيك في ولاء قائدة تربوية وتوجيه تهم كيدية لها لم تثبت صحتها، ما ألحق الضرر الوظيفي بها.
وأوضحت الاستئناف، وفقا لـ”عكاظ” أنها استندت في حيثيات رفضها للحكم، إلى ملاحظتين أعادتهما إلى القاضي ناظر القضية، حيث وصفت الحكم الصادر بأنه “كثير جدا وفيه تعطيل لعملهن في المدارس ولا سيما أن القضية سبق أن تم التحقيق فيها من قبل مرجعهن بإدارة تعليم منطقة عسير وتم توجيه اللوم لهن، وكذلك أنها لم تبين الدائرة أن التعزير للحق الخاص ينفذ بطلب المدعية الخاصة ويسقط بتنازلها ولا بد من ذلك”.
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