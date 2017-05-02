نفت جامعة الملك عبدالعزيز صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توظيف أقارب مدير الجامعة بطرق غير نظامية.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي إن القائمة المتداولة على وسائل التواصل والتي يشار فيها إلى توظيف مدير الجامعة عددا من أقاربه غير دقيقة.
وأوضح أنه بالرجوع إلى البيانات الأساسية للأسماء وتواريخ التعيين تبين أن الأسماء المذكورة تشتمل على مغالطات كثيرة، وبالنسبة للموظفين على رأس العمل اتضح تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، وأن الأمر الملكي القاضي بتعيين مدير الجامعة صدر في رمضان الماضي.
ودعا البقمي إلى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف وراء الشائعات، مشيرا إلى أن هدف تلك الأقاويل هو الإساءة لها، وأن الجامعة تحتفظ بحقها القانوني تجاه من يتعمد الإساءة بدون وجه حق.وفق “أخبار 24”.
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