قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن عدد المواطنين المستحقين للدعم من المسجلين في حساب المواطن يقارب الـ10 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن الدولة تحاول أن يشمل الدعم أكبر فئات ممكنة.
جاء ذلك خلال لقطات مقتطفة من اللقاء المنتظر بثه مساء اليوم الثلاثاء على شاشة التلفزيون السعودي، الذي سيتناول خلاله ولي ولي العهد العديد من الموضوعات المهمة.
وحول قضايا الفساد، أكد الأمير محمد بن سلمان أن أي شخص دخل في قضية فساد لن ينجو أياً من كان.
ومن المنتظر أن يتحدث ولي العهد خلال اللقاء في عددٍ من الموضوعات المهمة، مثل الدعم المقدم من حساب المواطن، وقضية الإسكان، والتصدي لأطماع إيران في المنطقة، والحرب على الحوثيين، ومهاجمة الإعلام المصري للمملكة، ومكافحة الفساد، وغيرها من الموضوعات.
وفق “أخبار 24”.
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