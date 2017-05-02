وثقت كاميرات مراقبة داخل مجمع تجاري في مدينة الجبيل الصناعية، عملية سرقة قام بها لص داخل المجمع، بعدما اقتحمه في وقت متأخر من الليل الأحد الماضي.
وأظهر المقطع تمكُّن اللص من كسر باب زجاجي جانبي للمتجر بطريقة غريبة؛ حيث استعان بـ “نبلة حديدية”، قبل أن يدخل إليه ويسرق ما يريده على وجه السرعة، ويلوذ بالفرار خارج المجمع.
وذكرت مصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن إدارة المجمع أبلغت الجهات الأمنية بالواقعة، وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة؛ كي تتمكن من الإيقاع باللص.
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