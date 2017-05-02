بثت قناة “الإخبارية” على حسابها بموقع “تويتر” برومو للقاء المرتقب لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الإعلامي داود الشريان اليوم (الثلاثاء)، والذي سيذاع على شاشة التلفزيون السعودي.
كما نشر حساب “الثامنة” على “تويتر” لقطة قصيرة من الحوار، يتوجه فيها “الشريان” بسؤال لولي ولي العهد حول مشاريع الإسكان، ليكشف الأمير محمد بن سلمان عن وجود 3 أنواع من الإسكان: إسكان مجاني، وإسكان مدعم من صندوق التنمية العقاري، وإسكان من الحكومة “المستثمر الرئيسي” تبيعه للمواطن بسعر مخفض.وفق “أخبار 24”.
فيديو | في لقاء حصري يتناول جميع الملفات.. #ولي_ولي_العهد يحل ضيفا على #القناة_السعوديةاليوم عند الساعة 8:30م. #الإخبارية pic.twitter.com/Etv3S3WtYQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ مايو، ٢٠١٧
— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١ مايو، ٢٠١٧
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