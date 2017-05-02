تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وهو يرفض تقبيل نائبه الجديد الأمير عبدالله بن بندر ليده.
ونالت الصورة إعجاب متداوليها، الذين أثنوا على تواضع الأمير خالد الفيصل، لافتين إلى أن أهالي منطقة مكة طالما استشعروا بأنه بمثابة الأب بالنسبة لهم، وليس فقط المسؤول الأول في المنطقة.
وأقام الأمير خالد الفيصل مأدبة عشاء في منزله بجدة مساء أمس الإثنين، ترحيباً واحتفاءً بالأمير عبدالله بن بندر الذي عين نائباً له.وفق “أخبار 24”.
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