زار الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في منزله بمدينة الرياض، وقدّم له الشيخ الفوزان التهنئة على تعيينه في منصبه متمنياً له التوفيق والسداد.
وجرى بين نائب أمير الرياض والشيخ صالح الفوزان حديث ودي؛ حيث نصح الشيخ الفوزان الأمير محمد بأن يكون عند حسن ظن ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائباً لأمير الرياض، قائلاً: “استعينوا بالله واصبروا”.
من جانبه، عبّر الأمير محمد بن عبدالرحمن عن تقديره لنصائح الشيخ الفوزان، مبيناً أنه يحمد الله على الثقة الملكية ويسأل الله أن يعينه في العمل وأن يكون أهلاً لهذه الثقة، مؤكداً أنه لا يستغني أيضاً عن نصائح وتوجيهات العلماء.
وتداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو وصوراً لزيارة نائب أمير الرياض للشيخ الفوزان، عبروا عن فخرهم وسعادتهم بالترابط الكبير بين العلماء وولاة الأمر في هذه البلاد.وفق “أخبار 24”.
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