كشف بدر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نجم، امس الاثنين أن الشركة أطلقت خدمتين جديدتين في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها، مبينا أن إحداهما “تقدير” والثانية “ساعد”.
وأوضح أن خدمة “ساعد” من شأنها أن تساعد على تخفيف معاناة متضرري الحوادث المرورية، بحيث توفر شركة نجم للسائقين الذين تعرضوا لحوادث مرورية وسيلة نقل لمكان إقامتهم أو محل العمل، بالاضافة إلى توفير سيارة تنقل المركبة التي تعرضت للحادث إلى ورشة التصليح، ويتم فتح مطالبة للتعويض عن الحادث لدى شركة التأمين المؤمن لديها.
وأضاف العلي أن الخدمة الجديدة الثانية هي “تقدير”، والتي سيتم بمقتضاها إعادة توزيع مراكز التقدير التابعة لشركة نجم في الرياض، لتكون لها تغطية أكبر لجميع أنحاء المنطقة ويسهل الوصول إلى العملاء.وفق “أخبار 24”.
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