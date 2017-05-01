نفذ مدني الخرج بإشراف ومتابعة مديرالادارة العقيد خالد بن عبدالله السعيس حملة تفتيشية مفاجئه على العديد من المنشأت الصناعية والتجارية والمستودعات في مخطط الريحان للتاكد من توفر متطلبات واشتراطات السلامه وتم اغلاق ثلاث منشات مخالفه.
نفذ مدني الخرج بإشراف ومتابعة مديرالادارة العقيد خالد بن عبدالله السعيس حملة تفتيشية مفاجئه على العديد من المنشأت الصناعية والتجارية والمستودعات في مخطط الريحان للتاكد من توفر متطلبات واشتراطات السلامه وتم اغلاق ثلاث منشات مخالفه.
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