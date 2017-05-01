كشفت مصادرٌ اليوم (الاثنين)، الأسباب التي دفعت المرأة، التيظهرت في مقطع فيديو، وهي تقود سيارتها في المدينة المنورة لأن تفعل ذلك.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ “عين اليوم”، أن المرأة التي قادت السيارة كبيرة في السن، كما أن زوجها مُقعد لا يستطيع الحركة، ما جعلها تتولى مسؤوليات أبنائها وإيصالهم للمدارس، حيث تعاني الأسرة من ظروف مادية صعبة وقاسية.
يُذكر أن مقطع قيادة المرأة للسيارة ، بأحد شوارع المدينة المنورة، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أكد مدير مرور المدينة المنورة أنه تم ضبط السيارة، وإحالة المعاملة إلى هيئة المخالفات المرورية، بحسب ما أكدته مصادر.
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