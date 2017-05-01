شيّعت جموع المصلين من مدنيين وعسكريين في عدة محافظات بالمملكة شهداء الطائرة العمودية التي سقطت في اليمن أثناء تأدية مهامها العملياتية.
وتقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل جموع المصلين في جامع الملك فهد بحائل عقب صلاة العصر اليوم، للصلاة على شهيد الواجب العريف مهل بن سالم الداموك الرشيدي، وفي محافظة شرورة أدى الأهالي الصلاة على شهيد الواجب الجندي محمد عبدالله سالم الصيعري، يتقدمهم محافظ شرورة وعدد من مديري الإدارات الحكومية.
كما تقدم الصلاة على الشهيد العريف معيض محمد القحطاني، محافظ ظهران الجنوب ومديرو الإدارات الحكومية وجموع كبيرة من الأهالي والعسكريين، في حين أدى جموع المواطنين والعسكريين في محافظة العارضة الصلاة على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد عقيلي، وتقدم المصلين وكيل محافظة العارضة، وقائد كتيبة الشرطة العسكرية بجازان.
وأدى نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن التويجري، الصلاة على الشهيدين المقدم طيار ركن فيصل بن سعود السبيعي من طيران القوات البرية والنقيب طيار تركي بن إبراهيم الهويريني من طيران الحرس الوطني، اللذين استشهدا في حادث سقوط الطائرة العمودية.وفق “أخبار 24”.
وقدم المسؤولون تعازيهم إلى أسر الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فيما عبر ذوو الشهداء عن شكرهم على المواساة، وعن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم في ميدان الشرف، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
يُذكر أن الطائرة العمودية سقطت في محافظة مأرب، ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ونتج عنها استشهاد 12 ضابطا وضابط صف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني.
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