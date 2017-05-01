أمر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك، اليوم الاثنين، إدارة الجامعة بمحاسبة المتسبب في إلغاء حفل خريجات جامعة تبوك، موجها بإقامته خلال 24 ساعة.
وأوضحت إمارة منطقة تبوك على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أنه بعد اطلاع أمير تبوك على ما نُشر بمواقع التواصل حول إلغاء حفل خريجات الجامعة، أمر إدارة الجامعة بإقامة الحفل خلال 24 ساعة.
كما وجّه الأمير فهد بن سلطان بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤول عن إلغاء الحفل المقرر ومحاسبته.وفق “أخبار 24”.
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