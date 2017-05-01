قال رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد إن إدارة النادي ستتوج فرق كرة القدم الثلاثة (الأول والأوليمبي والشباب) في مباراة الفريق الأول أمام النصر، المقررة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض الخميس المقبل.
وحصد فريق الهلال درجة الشباب لقب الدوري أول أمس السبت عقب تغلبه على أحد، وتبعه الفريق الأوليمبي أمس الأحد بفوزهم على الشباب محققين لقب دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وكان الفريق الأول قد سبقهما بالتتويج بلقب دوري جميل للمحترفين عندما تغلب على الشباب في 24 إبريل المنصرم.
وعقب تتويج الفرق الثلاثة بألقاب الدوري، قال رئيس الهلال: “الثلاثي سيُتوجون في استاد الملك فهد خلال يوم المباراة مع الفريق الأول”.
وعبر رئيس النادي عن شكره للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بالفرق الثلاثة، مؤكداً أنه يريد الاحتفال بهم في مباراة النصر الخميس القادم.وفق “أخبار 24”.
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