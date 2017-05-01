أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن تدشين الشعار يعتبر حدثا مهما بالنسبة للاتحاد السعودي، وقال ” :هي ليست مسألة تغيير شعار أو هوية بل تتعدى ذلك، والهوية الجديدة تحمل في طياتها الكثير من المعاني التي تم اختيارها بعمق من خلال شركات متخصصة، فقد تقدمت خمس شركات وبعد بحوث واستقصائيات تم الخروج بهذه الهوية التي بإذن الله سوف تزيد ارتباطنا باللعبة، واليوم تم التدشين الرسمي، وسوف نبدأ العمل بهذا الشعار من الآن ومخاطبة الاتحاد الدولي وتسجيل هويتنا الجديدة، والحمد ألله أنها لم تتسرب، وسوف تشاهدون الشعار على قمصان اللاعبين والمكاتبات والقرطاسيات وخلافة، والشعار يحمل رمزية مهمة وهي ثقافة المملكة العربية السعودية في وجود النخلة وثقافتنا الرياضية بوجود الصقور الخضر وهي كنية منتخبنا.
وعن حذف كلمة (العربي) قال: ” نحن نريد صناعة علامة تجارية والعلامة التجارية يجب أن تكون مبسطة وقريبة حتى تستجذب المستثمرين والرعاة، والشعار السابق أدى ما عليه ويجب ان ننتقل لمرحلة جديدة وكان ينبغي الاختصار .
وأضاف ” نحن الآن في الشهر الخامس على رئاسة الاتحاد السعودي واطلقنا الكثير من المبادرات والرعايات وهناك المزيد وندعم المنتخبات السعودية كلها والجميع سوف يلتف على المنتخبين الاول والشباب .
وعن موعد تشكيل إدارة الاحتراف قال: ” يوجد لدينا اجتماع يوم الخميس القادم بالرياض سوف يتم الاعلان عن الإدارات الجديدة وتشكيلها ومن ضمنها ادارة الاحتراف، ولدينا 14 لائحة وسوف ننتهي من اغلبها قبل بداية الموسم القادم ومن ضمنها لائحة الاحتراف والانضباط والنظام الاساسي لكل من الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين ودوري الاولى وسوف نسد جميع الثغرات”.وفق “النادى”.
وعن الأحداث المصاحبة لقضيتي العويس وعوض خميس قال ” هي قضايا كبرت وضخمت وكان ينبغي التعامل معها بدقة ويوجد ثغرات باللوائح يجب سدها لذلك أخذنا وقتا اطول من اللازم ولكن كانت قراراتنا عادلة والحق مكفولا للاستئناف لمن يريد ان يتظلم ولم نرفض توصيات طارق التويجري بل كان هناك اختلاف في وجهات النظر وفي طريقة العمل واقدم شكرنا له ” .
وعن ما قيل عن رفض الاتحاد الدولي للتقنية الجديدة للحكام قال ” غير صحيح ونحن أحد الدول التي يحق لها تجربة التقنية الجديدة في الموسم القادم ” .
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