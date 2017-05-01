أوضحت مصادر أن إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي تنوي مخالصة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في ناديها عبدالله العنزي لعدم انتظامه في التدريبات، إضافة إلى عدم رغبة الإدارة في بقائه للحفاظ على انتظام اللاعبين، وسيلحق به الثلاثي حسين عبدالغني وأحمد الفريدي ونايف هزازي، وينتظر أن تجتمع الإدارة معهم للاتفاق على آلية المخالصات بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود حيال استمرارهم مع الفريق.
إعارة عوض
أولت إدارة النصر قرار إيقاف النادي من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أهمية كبرى للاستئناف على هذا القرار، على خلفية تجديد عقد عوض خميس للنصر وتوقيعه للهلال، وهي القضية التي أخذت حيزا كبيرا لدى المهتمين بالشأن الرياضي، علما بأن اللاعب تواجد في تشكيلة الفريق أول من أمس أمام الشباب، وقدم مستوى فنيا مميزا مما يدل على عدم تأثره، وينتظر أن تتم إعارة اللاعب مطلع الموسم المقبل إلى أحد أندية الدوري القطري حتى لا يفقد حساسيته على الكرة.
تجاهل الغامدي
ظل اللاعب خالد الغامدي بعيدا عن الأسماء التي يضمها مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الهولندي مارفيك، رغم تميزه خلال منافسات هذا الموسم، وارتفاع مستواه الفني بشكل ملحوظ في التشكيلة النصراوية وأصبح أحد أهم اللاعبين، وساهم في صناعة عدد من الأهداف، وكونه جبهة قوية في الطرف الأيمن لا يستهان بها، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب لم يستعن بالغامدي في تشكيلة المنتخب، ويرى أن هناك أسماء فنية أفضل منه. وفق «الوطن».
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