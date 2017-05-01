طرح الأهلاويون اسم الكويتي فهد الأنصاري لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، من بين الأسماء التي تنوي إدارة النادي التعاقد معها لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر قريبة، عن أن عضو شرف أهلاويًّا بارزًا، يقود المفاوضات مع اللاعب الكويتي، الذي سجل حضورًا لافتًا في الموسم الجاري مع فريقه.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن الأنصاري لم يرد بالموافقة من عدمها على المفاوضات الأهلاوية، ولا يزال يدرس العرض، ولاسيما أن لديه عرضًا من نادي الاتحاد، من أجل تجديد عقده الاحترافي، ولكن المصادر تؤكد أن عرض الأهلي يفوق عرض جاره.
وكان عبد الله جاسم وكيل أعمال الأنصاري، أكد في وقت سابق أنه ينتظر تحديد مصير الإدارة الاتحادية الحالية برئاسة المهندس حاتم باعشن، بعد انتهاء فترة التكليف منتصف شهر رمضان، مبينًا أن هذا الأمر يحدد مستقبل اللاعب.
وكان الأنصاري قد وقع للاتحاد في شهر يونيو من العام الماضي مقابل 500 ألف دولار.
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