اكتملت جاهزية نجم الفريق الاتحادي أحمد عسيري للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الفتح في ختام دوري جميل التي ستقام يوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وقال عسيري: أنا جاهز للمباراة وسنقدم ما لدينا لتحقيق المركز الثاني.
من جهته استغرب المصري محمود كهربا محترف الاتحاد مما يحصل لفريقه من ظلم تحكيمي.
وقال كهربا في مداخلة مع برنامج «أكشن يا دوري»: «ليش إحنا من أول الدوري بننظلم»، مؤكدًا بأن هدفه في مرمى الفيصلي صحيح، وأقسم على ذلك، وقال إن كل من شاهد الهدف يدرك أنه صحيح، وأضاف: «حتى من شاهده في مصر أكدوا لي بأنه هدف صحيح لا غبار عليه».
وتابع قائلًا: «إذا كان مساعد الحكم لم يحتسب هدفي، فلماذا لم يحتسب هدف العكايشي وهو صحيح أيضًا، وواحد منهما كان سيحقق لنا الفوز».وفق “المدينة”.
وذكر بأنه يفضل الاستمرار مع الاتحاد، وبات عاشقًا ومحبًا لهذا النادي ولجماهيره الكبيرة، والمهم أن يتم الاتفاق مع إدارة الزمالك على التجديد.
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